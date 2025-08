Orio al Serio presidio dei lavoratori della vigilanza per il mancato rinnovo del contratto integrativo

Orio al Serio. Nella mattina di venerdì 1° agosto si è svolto il presidio dei lavoratori della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza in forza all' aeroporto di Orio al Serio, organizzato unitariamente dalle sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil di Bergamo. La mobilitazione rientra nell'ambito dello stato di agitazione proclamato a livello provinciale per sollecitare l'avvio del confronto sul rinnovo del contratto integrativo provinciale (Cip), fermo da oltre 15 anni. Secondo i sindacati, la partecipazione al presidio ha confermato il crescente disagio vissuto dai lavoratori del settore (circa 4mila in Bergamasca), che ogni giorno operano in contesti strategici come aeroporti, ospedali, stazioni, hub logistici, supermercati, istituti bancari e musei, garantendo servizi essenziali alla collettività, spesso in condizioni complesse, con elevata responsabilità e competenze specialistiche.

Aeroporto di Orio al Serio, il Primo Soccorso affidato all’équipe di Humanitas Gavazzeni - Bergamo. Sacbo, società di gestione dell’ Aeroporto di Milano Bergamo, e Humanitas Gavazzeni, hanno sottoscritto una convenzione per la gestione del Primo Soccorso Aeroportuale a partire dal 1° maggio 2025, per la durata di tre anni.

Dramma a Orio al Serio, la traccia del volo coinvolto - Come si vede dal sito Flightradar24, l'Airbus A319 della compagnia Volotea, in partenza da Orio al Serio e diretto nelle Asturie (Spagna), interrompe il suo viaggio sulla pista dello scalo bergamasco durante la fase di rullaggio.

Tragedia all'aeroporto di Orio al Serio, muore uomo risucchiato dal motore di un aereo in partenza - Voli sospesi all’aeroporto di Orio al Serio a causa di una tragedia verificatasi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Enac: «Orio, nessun buco nella sicurezza. Il trasporto aereo non è stato a rischio» - Le parole del presidente dell’ente, Pierluigi Di Palma, il giorno dopo il dramma. Lo riporta ecodibergamo.it