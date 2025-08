O’Riley Juventus | l’interesse c’è ma manca un’offerta ufficiale! La posizione del club bianconero è chiara | come stanno le cose

O’Riley Juventus: il centrocampista danese interessa, ma non è una prioritĂ . Filtra questo sull’accostamento del danese ai bianconeri. Secondo quanto espresso da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, Matt O’Riley, centrocampista del Brighton, è stato recentemente proposto a diverse squadre italiane, tra cui Napoli, Roma e ora anche la Juventus. Nonostante l’interesse manifestato, al momento la Vecchia Signora non ha ancora avanzato alcuna offerta ufficiale per il giocatore. O’Riley, che ha dimostrato qualitĂ e versatilitĂ durante la sua carriera al Brighton, continua a rappresentare una possibile opportunitĂ per i bianconeri, ma la sua situazione dipenderĂ principalmente dalle cessioni che il club dovrĂ affrontare nel reparto di centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - O’Riley Juventus: l’interesse c’è, ma manca un’offerta ufficiale! La posizione del club bianconero è chiara: come stanno le cose

