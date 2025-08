O’Riley Juve l’affare in entrata è possibile solo in un caso per la Vecchia Signora! Un esubero potrebbe fargli spazio | spicca quel candidato in uscita! Tutti i dettagli

O’Riley Juve: il danese può davvero arrivare alla Juventus, ma serve quel colpo in uscita! Ecco chi potrebbe fargli posto. La Juventus ha messo gli occhi su Matt O’Riley, centrocampista classe 2000 del Brighton e della nazionale inglese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ interesse dei bianconeri per il giovane talento sarebbe concreto, anche se la trattativa per arrivare a una proposta ufficiale potrebbe dipendere da alcune cessioni in casa Juve, per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. O’Riley Juve, il sacrificio in canna è quello di Douglas Luiz. O’Riley, che ha dimostrato di essere un elemento di qualitĂ a centrocampo, sarebbe visto dalla dirigenza bianconera come il sostituto ideale di Douglas Luiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - O’Riley Juve, l’affare in entrata è possibile solo in un caso per la Vecchia Signora! Un esubero potrebbe fargli spazio: spicca quel candidato in uscita! Tutti i dettagli

O’Riley Juve, la pista non tramonta: il suo nome torna di moda anche per Comolli! Effettuato un sondaggio esplorativo: come stanno le cose - di Redazione JuventusNews24 O’Riley Juve, la pista non tramonta: Comolli lo monitora da vicino! Sondaggio esplorativo per lui: come stanno le cose.

Chi è O’Riley? Carriera e caratteristiche del centrocampista danese tornato nei radar di mercato della Juve - di Redazione JuventusNews24 Chi è O’Riley? Tutto quello che c’è da sapere sul centrocampista danese in forza al Brighton e che torna prepotentemente nelle mire della Juventus.

Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri si rituffano su O’Riley, ma occhio alla trattativa con il Napoli per Miretti! Arriva la conferma dell’agente - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Mercato Juve, che movimenti a centrocampo! Da O’Riley a Douglas Luiz: il punto sulle mosse dei bianconeri in entrata e in uscita - Mercato Juve, che movimenti a centrocampo per i bianconeri: tutti gli aggiornamenti sulle mosse del club La situazione in casa Juventus resta fluida, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Segnala juventusnews24.com

O’Riley Juventus: l’interesse c’è, ma manca un’offerta ufficiale! La posizione del club bianconero è chiara: come stanno le cose - Filtra questo sull’accostamento del danese ai bianconeri Secondo quanto espresso da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, ... Si legge su juventusnews24.com