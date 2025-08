Orientamento al lavoro Magnacca | Neet AppLI e piattaforma Labor Market strumento utile per i giovani

“Siamo pronti a utilizzare l’intelligenza artificiale mettendola a servizio dei giovani Neet per orientarli nel mercato del lavoro, in grado di rispondere alle caratteristiche e alle loro aspirazioni aiutandoli in tempo reale a indicare le competenze e i profili più richiesti dalle aziende”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

NEET in Italia: oltre 2 milioni di giovani fuori da studio e lavoro, il Mezzogiorno paga il prezzo più alto. Dati ISTAT - L'Italia continua a confrontarsi con una delle sfide più complesse del panorama europeo: i NEET (Not in Education, Employment or Training).

Lavoro, via libera al decreto per l’autoimpiego: 800 milioni per giovani Neet, autonomi e nuove imprese - Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, di concerto con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto che dà attuazione agli incentivi per autoimpiego, lavoro autonomo e professionale previsti dagli articoli 17 e 19 del decreto Coesione.

Lavoro, al via il decreto per l’autoimpiego: 800 milioni di euro per i giovani. Sostegno ai Neet e ai disoccupati - Arrivano 800 milioni di euro per i giovani e l’autoimpiego. Firmato il decreto che assegna ingenti risorse ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, per nuove attività produttive.

Nasce AppLI, il coach digitale per il lavoro dedicato ai giovani NEET CV, colloqui, formazione, orientamento: tutto in un’unica piattaforma, gratuita e personalizzata ? Operativa da metà settembre 2025 http://tinyurl.com/53ty75zd Vai su X

"Usare l'intelligenza artificiale generativa per aiutare i Neet, i giovani che non studiano e non lavoro, a trovare un corso di formazione o un'occupazione. È questa l'idea alla base di Appli, la piattaforma interattiva, ora in fase sperimentale, che dal 15 settembre Vai su Facebook

Orientamento al lavoro: Magnacca, AppLI e piattaforma Labor Market strumento utile per i giovani - AppLI , presentata da Inps e Ministero del Lavoro, si rivolge ai giovani che non studiano, tra i 15 e i 29 anni, e che non sono impegnati in un percorso formativo. regione.abruzzo.it scrive

Cos’è la AppLI, che aiuta i giovani NEET a trovare lavoro - Lanciata al ministero del Lavoro, la AppLI utilizza l’AI e, come un’assistente virtuale, guida la ricerca di un lavoro ... Scrive msn.com