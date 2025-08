Orgoglio Maieratano e Francavilla Angitola – La Città del Drago | Pino Cinquegrana in diretta con Attilio Carbone su Radio WGBB New York

Pino Cinquegrana sarĂ protagonista di una serie di importanti appuntamenti radiofonici internazionali che daranno voce al patrimonio culturale e identitario della Calabria. Domenica 3 agosto, domenica 10 agosto (a partire dalle ore 21, ora italiana) e martedì 12 agosto sarĂ in diretta su Radio WGBB di New York, ospite del noto conduttore Attilio Carbone. Nel corso delle trasmissioni, Cinquegrana racconterĂ la quarta edizione del Premio “Orgoglio Maieratano”, promosso dal Gruppo MAIERATO NOI. Un evento che celebra le eccellenze legate al territorio, con un programma che include anche la presentazione del volume “Il sogno americano”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Orgoglio Maieratano e Francavilla Angitola – La CittĂ del Drago: Pino Cinquegrana in diretta con Attilio Carbone su Radio WGBB New York

