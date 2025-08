Organici docenti 2025 26 | 614.572 posti comuni 128mila posti sul sostegno 4.269 per ed motoria DECRETO e TABELLE per regione

Pubblicato il decreto ministeriale n. 121 del 25 giugno 2025 con il quale sono state rese note le dotazioni organiche per il personale docente relative all'anno scolastico 20252026. Le assegnazioni fanno riferimento ai posti comuni, a quelli per il potenziamento dell'offerta formativa, al sostegno e agli adeguamenti legati a situazioni di fatto. L'articolo Organici docenti 202526: 614.572 posti comuni, 128mila posti sul sostegno, 4.269 per ed. motoria. DECRETO e TABELLE per regione .

In Puglia nuovi asili nido in 66 Comuni: oltre duemila posti. Ecco dove - Altri 60 milioni di euro per gli asili nido in Puglia e circa duemila posti in più. È la seconda tranche dei finanziamenti del Pnrr, con due distinti bandi che sono stati promossi dal.

Asili nido, in Emilia Romagna 500 nuovi posti. Assessore Conti: "Importante risposta dai Comuni. Garantire servizio a bambini e famiglie" - A seguito della prima scadenza del bando regionale, fissata per il 9 luglio, circa il 70% degli enti locali dell'Emilia-Romagna ha inviato richiesta di finanziamento.

Nuovi posti di blocco in quattro comuni del Comasco: controllate 100 persone e 60 veicoli - Operazione straordinaria della polizia di stato di Como, che l’altro ieri ha intensificato i controlli del territorio nei Comuni di Appiano Gentile, Guanzate, Locate Varesino e Veniano.

Il Ministro Giuseppe Valditara ha firmato il Decreto per le #assunzioni dei #docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/2026, per un totale di 48.504 posti, dei quali 13.860 sul sostegno. Con un successivo Decreto del Ministro,

Organici docenti 2025/26: 614.572 posti comuni, 128mila posti sul sostegno. DECRETO e TABELLE per regione; ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE DOCENTE A.S.205/26 PROVINCIA DI FOGGIA: COMUNICAZIONE UST FOGGIA; Organici 2025/26: le indicazioni del Ministero agli uffici regionali confermano i 5.660 posti comuni in meno e i 1.866 di sostegno in più.

Organico docenti, verso il taglio di 10 posti. Cgil: "Salvaguardare il ... - 968 comprensivi dei posti di sostegno (che aumentano in organico di diritto di 140 unità a fronte di un sistematico incremento degli studenti con ...

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: lo stop oggi 31 luglio per posti di sostegno. Si prosegue con lo scorrimento di GPS prima fascia - La timeline proposta dal Ministero dell'istruzione e del Merito per le assunzioni dei docenti per l'anno scolastico 2025/26 ...