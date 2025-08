Orecchiette mon amour! Chef a confronto

Orecchiette con pesto di pomodoro ed erbette aromatiche tipico di Pantelleria, con pesto di pala di fico d’India, con spigola del Mediterraneo, con cozze, con salsiccia di suino nero pugliese, con cipolla rossa di Acquaviva. E ancora, con caciocavallo Podolico del Gargano e con ricotta di capra jonica. Sono solo alcune delle combinazioni che prenderanno vita all’undicesima edizione di ’Orecchiette nelle ‘nchiosce – On the Road’, in programma l’11 e 12 agosto 2025 nel centro storico di Grottaglie, la cittĂ delle ceramiche nel cuore del tarantino. Tutti i piatti in degustazione saranno preparati con ingredienti provenienti da PresĂŹdi Slow Food, a garanzia di qualitĂ , territorialitĂ e sostenibilitĂ . 🔗 Leggi su Quotidiano.net Š Quotidiano.net - Orecchiette mon amour!. Chef a confronto

