Ordine degli Ingegneri insediato il nuovo consiglio direttivo | Domenico Bordoni presidente

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini informa che, a seguito delle elezioni concluse in data 22 luglio e della riunione di insediamento tenutasi il 30 luglio, è stato ufficialmente nominato il nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2025-2029.La carica di presidente viene.

