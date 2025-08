Ora sul Servizio civile la Regione avrà più peso

La Giunta regionale ha approvato, per la prima volta, l’adesione all’ accordo quadro tra Stato, Regioni e Province autonome sul Servizio civile universale, che definisce in modo più puntuale il contributo delle amministrazioni regionali alla programmazione e al controllo delle attività sul territorio. Con lo stesso provvedimento è stata autorizzata la sottoscrizione di un protocollo operativo con la Presidenza del Consiglio dei ministri che attribuisce alla Regione funzioni specifiche di monitoraggio, ispezione, valutazione e formazione. L’intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni rafforza la cooperazione istituzionale e prevede che le Regioni partecipino alla definizione delle politiche nazionali in materia di servizio civile, garantendo nel contempo, a livello locale, la qualità dei progetti, la coerenza degli interventi rispetto ai bisogni reali dei territori e la corretta gestione da parte degli enti accreditati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ora sul Servizio civile la Regione avrà più peso

Decreto PA, legge in Gazzetta Ufficiale: copertura sanitaria per docenti e ATA, riserva del 15% nei concorsi per servizio civile nazionale e non solo. Cosa è previsto per la scuola. TESTO - La legge di conversione del Decreto PA (legge n. 69 del 9 maggio 2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio, introduce un pacchetto di misure per potenziare l’efficienza della pubblica amministrazione.

Decreto PA, legge in Gazzetta Ufficiale: copertura sanitaria per docenti e ATA, riserva del 15% nei concorsi per servizio civile nazionale e non solo. Cosa è previsto per la scuola - La legge di conversione del Decreto PA (legge n. 69 del 9 maggio 2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio, introduce un pacchetto di misure per potenziare l’efficienza della pubblica amministrazione.

Lotta alle baby gang. La proposta: «Servizio civile o militare obbligatorio» - «Sostenere il progetto di legge per l’introduzione del servizio militare e civile obbligatorio: a questo mira la mozione da me depositata ieri, 8 maggio, in Consiglio regionale del Veneto.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: 30 luglio avvio del servizio per 2025/2026 Si comunica ai giovani in graduatoria, che il giorno 30 luglio 2025, alle ore 9:30, ci sarà la presa in servizio dei nuovi volontari del Servizio Civile Universale. L'ufficio comunale p Vai su Facebook

