"E così dopo cantieri a non finire, strade intasate, parchi chiusi in piena estate, giardinetti e verde pubblico trascurati miseramente, il presidente della Provincia e sindaco della nostra Macerata, riuscirá a portarci anche la discarica?", si chiede sarcastica Ninfa Contigiani, segretaria del circolo cittadino del Pd, dopo che il capoluogo è risultato al primo posto nella classifica stilata dalla Politecnica delle aree idonee a ospitare la nuova discarica. "Come per la vicenda del sistema idrico – prosegue – anche per la discarica, la destra ha voluto buttare via tutto il lavoro preliminare che ha trovato fatto e ripartire da zero, perdendo quattro anni, per boria e arroganza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ora Parcaroli ci regala anche la discarica"