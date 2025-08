Operazione microinvasiva all' Ospedale di Padova per sostituire l' arco aortico | è la prima in Italia

Per la prima volta in Italia nell'unitĂ operativa complessa di Chirurgia Vascolare dell’Azienda, diretta dal professor Franco Grego, è stata eseguita con successo la correzione di una dissezione aortica di tipo B mediante l’impianto di una endoprotesi dell’arco aortico con accesso esclusivamente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Operazione microinvasiva all'Ospedale di Padova per sostituire l'arco aortico: è la prima in Italia - La possibilità di sostituire l’intero arco aortico senza aprire il torace attraverso semplici accessi percutanei è un traguardo che fino a pochi anni fa sembrava impensabile e che attesta il ruolo del ... padovaoggi.it scrive

