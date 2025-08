Operaio colpito da un fulmine nel rifugio che stava ristrutturando a 2.400 metri di quota perde i sensi davanti ai colleghi Trasportato d' urgenza in ospedale

BOLZANO - Un operaio è stato colpito da un fulmine e ferito durante lavori al vecchio rifugio Helmhaus sul Monte Elmo, in alta val Pusteria. L'uomo stava lavorando con tre colleghi nel.

Saronno, operaio colpito dalla benna dell’escavatore, intervento dell’elicottero - Grave infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio, a Saronno. Un uomo all’interno di uno scavo per la condotta dell’acqua potabile sarebbe stato colpito dalla benna di un escavatore.

Grave incidente sul lavoro in una nave: giovane operaio colpito da una fune - Carrara, 16 maggio 2025 – Grave incidente sul lavoro in un nave ormeggiata al porto di Marina di Carrara  in via Giovanni da Verrazzano.

Colpito dal getto dell’idropulitrice. Grave un operaio quarantenne - Colpito all’addome dal violentissimo getto dell’ idropulitrice che stava maneggiando nella galleria Carmensita, al chilometro 19 della Statale 301 del Foscagno in territorio di Valdidentro.

L’uomo era impegnato in cantiere in val Pusteria a oltre 2400 metri di quota quando un lampo ha colpito l'asse di acciaio: portato in elicottero all’ospedale di Brunico. Solo sfiorati i tre colleghi Vai su Facebook

