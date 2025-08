Operaio batte la testa grave Ricoverato con Pegaso

Si sarebbe accasciato improvvisamente sul pavimento, forse dopo aver accusato un malore, picchiando la testa. E a seguito dell’intervento dei soccorritori della Pubblica Assistenza Croce d’Oro, impegnati nelle operazioni di primo scorso, è stato trasportato in codice rosso con l’ elisoccorso all’ ospedale fiorentino di Careggi, dove risulta tuttora ricoverato. Questo è quanto avvenuto nella tarda mattinata di ieri ad un uomo di 57 anni, che lavorava a quanto pare all’interno di un’azienda attiva nel settore delle materie plastiche in localitĂ Moline del Ponte, nel comune di Montespertoli. L’episodio si sarebbe verificato proprio sul posto di lavoro, poco dopo le 11 di ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Operaio batte la testa, grave. Ricoverato con Pegaso

Genova, operaio cade da una scala e batte la testa: ricoverato al San Martino in gravi condizioni - Un operaio è caduto da una scala stamattina in un cantiere in via San Vincenzo, in centro, da un’altezza di circa due metri.

Bimbo di 9 mesi ricoverato a Napoli con lesioni a testa, collo e femore: è gravissimo. Interrogati i genitori - Indagini sono in corso a Vibonati, in provincia di Salerno, per fare luce sulle cause delle gravi lesioni riscontrate su un bimbo di nove mesi che ora lotta tra le vita e la morte nell'ospedale.

Bimbo di 9 mesi in gravi condizioni ricoverato a Napoli, indagini in corso: lesioni alla testa e al femore - VIBONATI, 6 GIUGNO 2025 – Sono in corso le indagini dei Carabinieri per chiarire le cause delle gravi lesioni riportate da un bambino di nove mesi, attualmente ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Santobono di Napoli.

Tragedia al Giro della Valle d’Aosta: Privitera cade, batte la testa e muore a 19 anni Non c’è stato niente da fare per Samuele Privitera. Ligure della provincia di Imperia, 19 anni, è deceduto in serata dopo essere stato ricoverato in condizioni molto gravi all Vai su Facebook

