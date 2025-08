Operai morti a Napoli i funerali di Vincenzo Del Grosso | malore per la figlia in chiesa

Nella Chiesa di San Giorgio Maggiore,¬†padre Antonio Scarpato ha celebrato i funerali di Vincenzo Del Grosso, uno dei tre operai morti¬†al Rione Alto a Napoli. In prima fila la ex moglie. 🔗 Leggi su Ilmattino.it ¬© Ilmattino.it - Operai morti a Napoli, i funerali di Vincenzo Del Grosso: malore per la figlia in chiesa

In questa notizia si parla di: operai - napoli - funerali - vincenzo

Sciopero dei metalmeccanici, in 5000 a Napoli: ‚ÄúBloccheremo la nazione‚ÄĚ. De Palma: ‚ÄúOperai non arrivano a fine mese‚ÄĚ - Giornata di scioperi e manifestazioni in tutta Italia. A Napoli circa 5000 metalmeccanici hanno manifestato per chiedere il rinnovo del contratto nazionale.

Gli operai bloccano Napoli per un giorno: "Pronti a fermare il Paese" |VIDEO - Un'onda di metalmeccanici ha bloccato Napoli per mezza giornata. Sono i lavoratori e le lavoratrici che sono scese in strada pe protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale.

Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: ¬ęCrolla un montacarichi, coinvolti tre operai¬Ľ - Tragedia sul lavoro a via San Giacomo dei Capri a Napoli nella zona del Rione Alto.¬† In base alle prime notizie sarebbe crollato un montacarichi e nell'incidente sarebbero stati coinvolti.

Sono iniziati quest'oggi i funerali dei tre operai morti al Rione Alto di Napoli, precipitati da un ponteggio mentre lavoravano Oggi l’ultimo addio a Ciro Pierro, 62 anni, Luigi Romano, 67 anni e domani invece l'ultimo saluto a Vincenzo Del Grosso, 54 anni Vai su Facebook

Operai morti a Napoli, i funerali di Vincenzo Del Grosso: malore per la figlia in chiesa; Operai morti, a Forcella i funerali di Vincenzo Del Grosso. I familiari: ‚ÄúChiediamo giustizia‚ÄĚ; Funerali operai morti a Napoli: card. Battaglia, ‚Äúdiventiamo sempre pi√Ļ una Chiesa che consola, ma anche denuncia‚ÄĚ.

Operai morti a Napoli, i funerali di Vincenzo Del Grosso: malore per la figlia in chiesa - Nella Chiesa di San Giorgio Maggiore, padre Antonio Scarpato ha celebrato i funerali di Vincenzo Del Grosso, uno dei tre operai morti al ... Riporta msn.com

Operai morti, a Forcella i funerali di Vincenzo Del Grosso. I familiari: ‚ÄúChiediamo giustizia‚ÄĚ - Il feretro viene salutato all'uscita della chiesa da un applauso, sotto lo sguardo del murale di San Gennaro dipinto da Jorit. Scrive napoli.repubblica.it