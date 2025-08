Operai morti a Napoli | i funerali di Vincenzo Del Grosso a Forcella malore per la figlia

Nella chiesa di San Giorgio Maggiore, a Forcella, le esequie di Vincenzo Del Grosso, morto insieme a Ciro Pierro e Luigi Romano nell'incidente sul lavoro a Napoli di venerdì 15 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: napoli - vincenzo - grosso - forcella

Si sono svolti a Forcella i funerali di Vincenzo Del Grosso, operaio morto al Rione Alto nel crollo del montacarichi

Napoli, funerali di Vincenzo Del Grosso: Forcella in lacrime, malore per la figlia - Un'omelia contro "la guerra" e il dolore delle famiglie, La denuncia dell'avvocato: "Nessun controllo, nessuna responsabilità" #stragedeglioperai ... Segnala cronachedellacampania.it

Lutto per la morte di vincenzo del grosso, funerale a forcella tra dolore e denunce - Il funerale di Vincenzo Del Grosso a Forcella evidenzia il dolore della comunità e le accuse di mancanza di sicurezza sul lavoro, con interventi di don Antonio, l’avvocato Zanfardino e esponenti di Fo ... Secondo gaeta.it