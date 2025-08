Open Fiber conferma la certificazione per la parità di genere

Roma, 1 agosto 2025 – Open Fiber continua a distinguersi per il suo forte impegno nel campo della Diversità, Equità e Inclusione (DE&I). L’azienda, specializzata nella realizzazione e gestione di reti in fibra ottica con architettura Fiber to the Home (FTTH), ha confermato la certificazione UNIPdR 125:2022 per il sistema di gestione per la parità di Genere. Conferita per la prima volta nel 2023 dopo una rigorosa valutazione delle politiche aziendali, la certificazione premia un percorso ormai consolidato, che integra le pratiche di sostenibilità ESG con iniziative concrete a favore delle persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

