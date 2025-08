Ong e migranti Frontex smentisce i racconti di Sea Watch

Migranti, la stretta funziona: Frontex certifica il crollo degli sbarchi in Europa. Rampelli: “La pacchia è finita” - I dati parlano chiaro. Nei primi quattro mesi del 2025, l’ Unione europea ha registrato 47.000 attraversamenti irregolari delle sue frontiere esterne.

Frontex soccorre "carrette" salpate dalla Libia, sbarcati 127 migranti a Lampedusa - Sono 127 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo che le motovedette dell'assetto Frontex hanno agganciato due imbarcazioni salpate dalla Libia.

Sbarchi di migranti dalla Libia: +87% nel 2025. I dati di Frontex e il “calo” che non è mai esistito - I dati di Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, evidenziano una diminuzione complessiva del 20 per cento degli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell’Ue nella prima metà del 2025.

Cos'è successo davvero nel Mediterraneo. Frontex smentisce l'Ong dei migranti; Dazi, Orsini "Serve un nuovo piano industriale europeo".

"Cos'è successo davvero nel Mediterraneo". Frontex smentisce l'Ong dei migranti - Sea Watch accusa l'agenzia europea di non essere intervenuta in un'operazione nel Mediterraneo ma Frontex non ci sta: "Presenti prima, durante e dopo" ... msn.com scrive

Migranti, Frontex nega le accuse: “Sul soccorso di lunedì Sea Watch dice falsità” - L'agenzia sul naufragio in cui sono morti due bambini al largo della Tunisia: 'Abbiamo sostenuto il salvataggio di 100 persone'. Da informazione.it