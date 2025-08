One Piece il caporedattore di Shonen Jump adesso attacca anche Eiichiro Oda | Ha carenze tecniche

Nel suo nuovo libro, Kazuhiko Torishima, storico editor di Shonen Jump, critica duramente Eiichiro Oda, accusandolo di dedicare troppa attenzione alle versioni animate di One Piece e trascurare la qualità narrativa del manga. Il confronto tra generazioni editoriali si fa ancora più teso e tagliente: da una parte Eiichiro Oda, autore venerato di One Piece, oggi anche consulente creativo per Netflix, dall'altra Kazuhiko Torishima, leggendario ex caporedattore di Weekly Shonen Jump, che nel suo ultimo libro lancia accuse dense di rimproveri, ammonimenti e una visione purista del manga sh?nen. L'ex boss di Shonen Jump accusa il padre di One Piece Nel libro Botsu: L'etica del lavoro odiata del leggendario caporedattore di Shonen Jump, pubblicato nel maggio 2025, Kazuhiko Torishima non usa mezzi termini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

