One Match Only – Bret Hart vs Mr Perfect Summerslam 1991

Nell’estate del 1991, mentre il mondo si affacciava alla fragile promessa di un nuovo ordine globale dopo la Guerra Fredda, due uomini salirono sul ring del Madison Square Garden per mettere in scena qualcosa di molto piĂą grande di un semplice match: un’esibizione di tecnica, passione e racconto in movimento. Era il 26 agosto. Era Summerslam 1991. E l’incontro per l’ Intercontinental Championship  tra Bret “Hitman” Hart  e Mr. Perfect  divenne immediatamente una pagina immortale nella letteratura non scritta del wrestling. Non fu solo un match. Fu un’opera. Un atto teatrale racchiuso tra le corde, ma aperto verso l’infinito. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - One Match Only – Bret Hart vs Mr. Perfect (Summerslam 1991)

