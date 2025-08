Omicidio Gemona perché le due donne hanno fatto a pezzi Alessandro Venier | la cena non preparata e le indagini sul degrado familiare

Cosa è accaduto in quella casa di Gemona, nella pedemontana friulana in provincia di Udine, per scatenare tanta rabbia e perfino una possibile premeditazione, che hanno portato alla morte violenta di Alessandro Venier, 35 anni, disoccupato, una vita di disagio e senza prospettive, qualche lavoretto per tirare avanti e la voglia di andare in giro per il mondo? La veritĂ potrĂ emergere solo dall’intreccio dei racconti che saranno forniti al giudice delle indagini preliminari dalle due sospettate di un omicidio feroce, con il corpo dell’uomo fatto a pezzi e chiuso in un bidone dentro il garage, ricoperto di calce per impedire che l’odore della putrefazione potesse allarmare i vicini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Gemona, perchĂ© le due donne hanno fatto a pezzi Alessandro Venier: la cena non preparata e le indagini sul degrado familiare

In questa notizia si parla di: gemona - alessandro - venier - omicidio

Gemona, orrore in famiglia: madre e compagna uccidono e fanno a pezzi con l’ascia Alessandro Venier - Un delitto premeditato: la confessione shock delle due donne. La compagna e la madre della vittima sono accusate dell’omicidio di Alessandro Venie r, 35 anni, trovato morto e smembrato nella cantina della sua abitazione a Gemona del Friuli (Udine).

Gemona del Friuli (UD), 35enne Alessandro Venier ucciso, fatto a pezzi e coperto con calce viva in cantina, madre e compagna confessano omicidio - Il cadavere dell'uomo era stato smembrato e ricoperto con calce viva, presumibilmente per rallentare la decomposizione e mascherare l’odore, ritardando così la scoperta del delitto A Gemona del Friuli, in provincia di Udine, Alessandro Venier, 35 anni, è stato brutalmente ucciso e smembrato a

Omicidio di Alessandro Venier a Gemona, madre e compagna confessano: l'avrebbero fatto a pezzi in cantina - Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi a Gemona: la compagna e la madre confessano l'omicidio. Indagini in corso sui ruoli nel delitto

#Gemona (Friuli) Un uomo di 35 anni, Alessandro Venier, è stato ucciso e fatto a pezzi. Il corpo è stato ritrovato in un barile in cantina. A confessare l’omicidio madre e compagna che hanno confessato l’omicidio. Oggi saranno interrogate. @NicoleRamadori Vai su X

Terribile omicidio a Gemona: Alessandro Venier ucciso, fatto a pezzi e nascosto in un bidone in cantina. Arrestate la compagna e la madre >> https://buff.ly/No7UuNZ Vai su Facebook

Omicidio a Gemona del Friuli: madre e compagna accusate di aver ucciso Alessandro Venier; Alessandro Venier fatto a pezzi con un'ascia da madre e compagna, il giallo sul movente e i motivi futili: «Non apparecchia la tavola»; Alessandro Venier ucciso per non aver apparecchiato la tavola. Ma restano punti ancora non chiari sull'omicidio di Gemona.

Alessandro Venier, fatto a pezzi da mamma e compagna. L’ipotesi: “Non aveva apparecchiato la tavola per cena” - Continuano le indagini per ricostruire la dinamica e il movente dell'omicidio di Gemona, dove Alessandro Venier è stato ucciso e fatto a pezzi dalla mamma ... Secondo fanpage.it

Omicidio a Gemona, Alessandro Venier fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna. Loro confessano, ma la procura frena - Il cadavere del 35enne è stato trovato nella sua abitazione in provincia di Udine. Da quotidiano.net