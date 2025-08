Omicidio Gemona Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi da compagna e madre per cena non preparata ipotesi avvelenamento con farmaci

Le due donne avrebbero somministrato i medicinali per sedare Alessandro e poi lo avrebbero ucciso con un’ascia, la stessa usata per sezionare il corpo, prima di metterlo in un bidone con la calce viva Una lite per una cena non preparata potrebbe aver innescato l'omicidio: Alessandro Venier, 3. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Gemona, Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi da compagna e madre per cena non preparata, ipotesi avvelenamento con farmaci

In questa notizia si parla di: alessandro - omicidio - venier - ucciso

