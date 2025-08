Castiraga Vidardo, 1 agosto 2025 – L’autopsia ha confermato: è morta soffocata Luisa Trabucchi, l’80enne, in condizione di disabilitĂ , uccisa dal marito 89enne, che ha poi tentato invano di togliersi la vita. Referto dell’autopsia: morta soffocata. L'autopsia effettuata all' Istituto di Medicina legale di Pavia sul cadavere di Luisa Trabucchi, la donna disabile uccisa settimana scorsa dal marito 89enne a Castiraga Vidardo, nel Lodigiano, conferma che la donna è morta per asfissia, suffragando il racconto fatto dal marito. L’uomo, dopo l’omicidio, aveva tentato di togliersi la vita ma poi ha chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio di Luisa Trabucchi a Castiraga Vidardo, l’esito dell’autopsia conferma: il marito l’ha soffocata