Emergono dettagli di disagio familiare e di grosse difficoltà tra le mura domestiche dalle indagini sul delitto di Gemona (Udine), dove Alessandro Venier, 35 anni, è stato ucciso, il corpo tagliato in tre pezzi e messo in un bidone pieno di calce dalla compagna, Marylin Castro Monsalvo, 30 anni, e dalla madre, Lorena Venier, 62, già arrestate. Il movente resta ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio di Gemona, movente ancora da chiarire

++ OMICIDIO DI GEMONA: CONFESSIONI, MOVENTE E I PUNTI DA CHIARIRE SULLA MORTE DI ALESSANDRO VENIER ++

