Omicidio Carvone | fissato il processo di appello dopo la condanna all' ergastolo

BRINDISI – Il prossimo 23 ottobre inizierĂ il processo d'appello sull'omicidio di Giampiero Carvone. L'udienza si svolgerĂ presso l'aula bunker della casa circondariale di Borgo San Nicola, a Lecce, dove è recluso il 29enne Giuseppe Ferrarese, unico imputato con l'accusa di aver ucciso il 19enne. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: omicidio - carvone - processo - appello

La “spedizione punitiva” contro Carvone: un omicidio “per motivi abietti e per agevolare la Scu” - BRINDISI – L'omicidio di Giampiero Carvone, una vera e propria “spedizione punitiva”, sarebbe stato commesso “sia per motivi abietti sia per agevolare l'attività della Sacra Corona Unita”.

Omicidio Carvone, il contesto della Scu brindisina nella parole dei collaboratori di giustizia; Omicidio Carvone, depositate le motivazioni della condanna di Ferrarese: «Cane sciolto, fu una spedizione puni; La “spedizione punitiva” contro Carvone: un omicidio “per motivi abietti e per agevolare la Scu”.

