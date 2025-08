Ombrelloni e sdraio lasciati sulla spiaggia libera per occupare i posti | blitz per rimuoverli e sequestrarli

SAN VINCENZO – Anche nella stagione estiva 2025 proseguono in maniera coordinata le attivita? di controllo sul demanio marittimo e lungo il litorale del Comune di San Vincenzo, all’insegna della collaborazione istituzionale tra la Guardia Costiera e la polizia locale. Nel corso delle attivita? di pattugliamento sono stati effettuati anche approfondimenti mirati ad accertare e contrastare eventuali fenomeni di occupazione abusiva, nonche? a verificare il corretto utilizzo delle spiagge – con particolare attenzione alle porzioni di arenile destinate alla pubblica fruizione – il rispetto delle ordinanze che regolano le attivita? turistiche e, ovviamente, la sicurezza dei bagnanti e degli utenti del mare in generale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: ombrelloni - sdraio - lasciati - spiaggia

Ombrelloni e sdraio vandalizzati, raid nella notte allo chalet Hosvi di Civitanova. La rabbia del sindaco: «Offesa al lavoro» - CIVITANOVA Vandali scatenati nella notte a Civitanova. Lo spostamento della movida sul lungomare ha reso proprio la spiaggia terreno di bagordi.

Spiagge più care in Abruzzo: gli aumenti di sdraio, ombrelloni e non solo è sopra la media nazionale - Abruzzo tra le regioni dove l’ombrellone e il lettino quest’anno costeranno di più e cioè una di quelle dove i rincari sono maggiori.

Il rialzo delle tariffe per sdraio e ombrelloni ha toccato quest'anno livelli record. Ma se per una famiglia media l'accesso al mare è sempre più un lusso, in alcune località si può ancora risparmiare - P er l’estate 2025 già si prevedono temperature molto alte. “Caldo” che caratterizzerà la stagione estiva anche per i rincari notevoli attuati dagli stabilimenti balneari, che renderanno la giornata in spiaggia un vero sacrificio economico per molte famiglie italiane.

Spiagge di Jesolo, Cavallino e Rosolina semi vuote a luglio, caro ombrelloni e caldo record https://www.facebook.com/share/1B796pbFAd/ Ombrelloni deserti e calo di presenze infrasettimanali fino al 40% tra Jesolo e Cavallino Treporti. Prezzi alti, caldo estre Vai su Facebook

Proseguono i controlli della Capitaneria di Mazara del Vallo sul demanio marittimo: rimossi ombrelloni e sdraio abusivi; Ombrelloni e sdraio lasciati sulle spiagge libere di Cecina, scatta il sequestro; Segnaposto selvaggi: ombrelloni e sdraio lasciati di notte in spiaggia.

Tre Fontane: occupazione abusiva della spiaggia con ombrelloni e sdraio, interviene la Guardia Costiera - Tre Fontane: occupazione abusiva della spiaggia con ombrelloni e sdraio, interviene la Guardia Costiera. Da itacanotizie.it

Interessa tutti i Comuni rivieraschi: sdraio e ombrelloni lasciati sulla spiaggia sono considerati occupazione suolo pubblico e rimossi - Nell’ambito dell’operazione nazionale complessa “MARE SICURO 2025”, la Capitaneria di porto di Messina, alle prime luci dell’alba, ha condotto un’operazione finalizzata al contrasto dell’abusivismo su ... gazzettajonica.it scrive