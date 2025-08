Oltre trecento persone al flash mob per Gaza | Restiamo umani

Una distesa di teli bianchi, decine di bandiere della Palestina, e cittadini stesi a terra in silenzio. È successo giovedì 31 luglio alle 19 tra la piazza e via della Motta. Oltre trecento persone hanno accolto l'invito de Il Bene comune a presentarsi a Pordenone "contro il genocidio a Gaza".

In questa notizia si parla di: oltre - trecento - persone - gaza

Come ogni genocidio, anche quello in corso a Gaza a opera di Israele, è supportato da una pianificazione con diverse articolazioni. Israele a Gaza affama, bombarda, distrugge campi profughi e ospedali. E poi arresta gli operatori sanitari tra cui medici. Alcuni Vai su Facebook

Difesa civile di Gaza, almeno 30 uccisi in attesa degli aiuti - La Protezione civile di Gaza ha dichiarato che le forze israeliane hanno aperto il fuoco sui palestinesi in attesa di ricevere aiuti umanitari nella Striscia di Gaza settentrionale, indicando un bilan ... Riporta msn.com

Gaza, attacchi israeliani: oltre 100 morti. Parolin: «Legittimo dubitare raid a chiesa sia errore» - Israele e la Siria hanno «concordato un cessate il fuoco, sottoscritto da Turchia, Giordania e i Paesi vicini. Secondo ilmessaggero.it