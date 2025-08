Oltre 21 milioni per Cisanello e polo infanzia

Con la terza variazione al bilancio approvata dal Consiglio regionale, la Toscana stanzia oltre 21 milioni di euro per interventi strategici nella provincia di Pisa. Tra i principali finanziamenti, 15 milioni sono destinati nel 2025 all’Azienda ospedaliero-universitaria pisana per il completamento del nuovo ospedale di Cisanello. Altri interventi riguardano la sanità territoriale e i servizi per l’infanzia. A Ponte a Egola (San Miniato) sono stati stanziati 1,38 milioni per la Casa della Salute. Previsti fondi anche per la riqualificazione scolastica e la protezione civile: 1,1 milioni a Castellina Marittima per il nuovo asilo nido, 700mila euro a Montescudaio per l’adeguamento sismico della scuola secondaria, e fino a 650mila euro a Guardistallo per strutture polifunzionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oltre 21 milioni per Cisanello e polo infanzia

In questa notizia si parla di: milioni - oltre - cisanello - infanzia

Accordo tra il Gruppo FS e il Ministero dei Trasporti greco: investimenti per oltre 360 milioni da parte del Gruppo Fs - Investimenti per oltre 400 milioni da parte della Grecia e 360 milioni da parte del Gruppo FS. Nel corso del vertice intergovernativo Italia-Grecia, svoltosi a Villa Doria Pamphilj a Roma, sul fronte ferroviario sono stati annunciati investimenti per contribuire al rilancio e potenziamento della rete ferroviaria ellenica.

Il nuovo Papa conquista i social: oltre 19 milioni le interazioni, spopola negli Usa - (Adnkronos) – L'Habemus Papam conquista la rete e i social, secondo l'Instant mood di Arcadia. Il sentiment globale è positivo per oltre l'80%.

Oltre 63 milioni di euro per 60 progetti pnrr a Pescara: 11 quelli completati - Ancora un anno e mezzo di tempo per completare gli interventi finanziati con il pnrr. Entro la fine del 2026 i cantieri (fisici e non) dovranno chiudere i battenti.

Servizi educativi: nidi d'infanzia aperti per tutto il mese di luglio.