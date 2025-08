Olivia Trummer | Sono naturale come l’acqua che scorre senza fermarsi mai

La pianista, cantante e compositrice tedesca annuncia l’uscita del suo nuovo album, ‘Like Water’ (Warner Music Italia), registrato a New York sotto la guida del leggendario produttore americano Russ Titelman: un’artista gigantesca che ha voluto offrirci una sintesi personale delle sue molteplici influenze musicali attraversando con naturalezza i confini tra jazz, pop e musica classica Nata a Stoccarda in una famiglia di musicisti, Olivia Trummer ha iniziato a studiare pianoforte classico all’età di tre anni. Senza conoscere ancora nulla del jazz, si è appassionata anche alla composizione e all’improvvisazione, per i primi anni esclusivamente a orecchio, non sapendo ancora leggere la musica. 🔗 Leggi su Funweek.it

“My baby just cares for me” è il nuovo singolo di Olivia Trummer - Dal 16 maggio 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “My baby just cares for me” (Warner Music Italia), il secondo singolo di Olivia Trummer che anticipa l’uscita del nuovo progetto discografico.

Olivia Trummer: dal 6 giugno il nuovo album “Like water”. Annunciate le date del tour - Dal 6 giugno 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming, in formato CD e vinile “Like water” (Warner Music Italia), il nuovo album di Olivia Trummer che sarà presentato nella tournée che inizia il 6 giugno in occasione del Sandrigo Jazz Festival.

