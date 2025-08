Olimpiadi invernali Milano Cortina la fiamma olimpica farà tappa sul Lago Maggiore

Farà tappa anche sul Lago Maggiore la fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026.Ad annunciarlo è il Comune di Baveno, dove la fiamma olimpica passerà , dopo la tappa a Novara, il 14 gennaio, attraversando anche altri comuni del lago tra cui Stresa e Verbania."Siamo onorati - ha. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: fiamma - olimpica - tappa - lago

Come diventare tedofori dei Giochi invernali di Milano Cortina e portare la fiamma olimpica: aperte le candidature - In vista dei prossimi Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, Coca-Cola (presenting partner ufficiale del Viaggio della Fiamma Olimpica), lancia una straordinaria opportunità aperta a tutti i cittadini: diventare tedofori olimpici.

Maurelli e Antenucci tedofori per Cortina ’26: "A loro l’onore di portare la fiamma olimpica" - Alessia Maurelli e Mirco Antenucci: la Fiamma Olimpica sarà affidata nelle mani di questi due campioni per gli ultimi metri di viaggio della tappa ferrarese che si concluderà con l’accensione dell’iconico braciere in piazza Trento e Trieste il prossimo 7 gennaio.

Fiamma olimpica, il canottiere Luca Rambaldi sarà il terzo tedoforo a Ferrara - C'è un altro campione dello sport del territorio destinato a essere nella batteria dei tedofori, in occasione dell'arrivo della Fiamma olimpica a Ferrara.

Olimpiadi invernali Milano Cortina, la fiamma olimpica farà tappa sul Lago Maggiore; Il Viaggio della Fiamma Olimpica; Il viaggio della Fiamma Olimpica farà tappa anche a Como.

Olimpiadi invernali Milano Cortina, la fiamma olimpica farà tappa sul Lago Maggiore - Ad annunciarlo è il Comune di Baveno, dove la fiamma olimpica passerà, dopo la tappa a Novara, il 14 ... Riporta novaratoday.it

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina passerà da Baveno e dal Lago Maggiore - Il "fuoco" dei Giochi Olimpici attraverserà il Verbano, passando anche da Verbania e Stresa. Secondo verbanonews.it