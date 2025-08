Oggi 1 agosto è Sant’Alfonso Maria de’ Liguori | innalzò la vera gloria di Maria

Sant'Alfonso Maria de' Liguori, Dottore della Chiesa, ha contribuito notevolmente alla promozione e diffusione della devozione mariana nel mondo. Oggi, 1 agosto, si ricorda la figura di Sant'Alfonso Maria de'Liguori, avvocato e poi vescovo, che diede un forte impulso alla devozione alla Beata Vergine Maria. Nato in Campania, a Marianella, nel napoletano, il 16 settembre.

