Offerta al ribasso il Napoli valuta | c’è un altro inserimento

Il Napoli è estremamente attivo anche dal punto di vista delle uscite, con Manna al lavoro per sfoltire la rosa dagli esuberi non più centrali nel progetto di Conte. Nonostante continuino ad allenarsi con Antonio Conte, diversi giocatori hanno già le valigie pronte per un trasferimento lontano dalle pendici del Vesuvio. Infatti, il tecnico salentino ha constatato come diversi elementi non siano più utili al progetto tecnico. Tra questi, spicca il nome di un promettente talento azzurro. Futuro in bilico per il classe ’00: i dettagli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna sarebbe piombato su Alessandro Zanoli, giovane e talentuoso terzino destro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

