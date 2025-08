Ocean' s torna alle origini | Margot Robbie e Ryan Gosling nel prequel ambientato durante il GP di Monaco ' 62

Le due star di Barbie lavoreranno di nuovo insieme sul set del film che anticipa la narrazione della celebre saga inaugurata negli anni 2000 da Steven Soderbergh. La produzione del prequel di Ocean's Eleven era inizialmente prevista alla fine del 2023, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, diretti per l'occasione da Jay Roach. A distanza di quasi due anni, il progetto ha subito dei cambiamenti importanti, in primis il cambio della guardia alla regia: da Roach si è passati a Lee Isaac Chung, regista di Twisters. La storia dei genitori di Danny Ocean nel prequel Dopo gli esordi nel cinema indie con l'acclamato Minari, Chung si sta dedicando ultimamente ai blockbuster, e dopo il successo di Twisters è atteso anche alla regia di The Traveler, sci-fi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ocean's torna alle origini: Margot Robbie e Ryan Gosling nel prequel ambientato durante il GP di Monaco '62

In questa notizia si parla di: ocean - prequel - margot - robbie

Lee Isaac Chung, regista di Twisters, in trattative per dirigere un prequel di “Ocean’s” - Lee Isaac Chung, regista di Twisters, in trattative per dirigere un prequel di “Ocean’s” Lee Isaac Chung è in trattative per dirigere il prequel di Ocean’s.

Ocean's 14: trovato il regista per il prequel? in trattative c'è un nome di un certo peso - Dopo le dichiarazioni di Andy Garcia, un'altra nuova notizia per i fan della saga iniziata con Ocean's 11.

Ocean's Eleven, svelato il titolo del prequel e i ruoli di Margot Robbie e Ryan Gosling; Ocean's 14 ufficiale: Brad Pitt e George Clooney insieme per il revival della saga; Ocean's Eleven, il nuovo film con Margot Robbie e Ryan Gosling sarà un prequel! Le ultime novità.

Barbie, Margot Robbie e Ryan Gosling insieme nel prequel di Ocean's 11 - Margot Robbie e Ryan Gosling, dopo Barbie di nuovo insieme nel film prequel di Ocean’s 11 Cinema 12 ott 2023 - Si legge su tg24.sky.it

Margot Robbie e Ryan Gosling, dopo ‘Barbie’ di nuovo insieme nel ... - Margot Robbie e Ryan Gosling, dopo ‘Barbie’ di nuovo insieme nel prequel di ‘Ocean’s Eleven’ a cura della redazione Spettacoli ... Secondo repubblica.it