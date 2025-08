Ocean' s 14 | trovato il regista per il prequel? in trattative c' è un nome di un certo peso

Dopo le dichiarazioni di Andy Garcia, un'altra nuova notizia per i fan della saga iniziata con Ocean's 11. Il regista del prequel dovrebbe essere il regista di Minari, Lee Isaac Chung.

