Occhio Juve novità su Douglas Luiz | c’è l’annuncio di Romano

La Juve sta ancora cercando di risolvere la complicata situazione di Douglas Luiz. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dato un’indicazione precisa su quela potrebbe essere il futuro del centrocampista brasiliano. Un anno è stato pagato oltre 50 milioni di euro, e sarebbe dovuto essere uno dei grandi colpi del calciomercato di Cristiano Giuntoli. Adesso, tra la Juve e Douglas Luiz sembra definitivamente finita, con le due parti che hanno ormai irrimediabilmente rotto i rapporti. Un epilogo che segue una stagione disastrosa per il club bianconero e del tutto impalpabile per il centrocampista brasiliano, spesso assente per infortunio e poco convincente in campo. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Occhio Juve, novitĂ su Douglas Luiz: c’è l’annuncio di Romano

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz via dalla Juve: la possibile destinazione per il centrocampista in caso di addio immediato.

Calciomercato Juve LIVE: Savona nel mirino del City, Douglas Luiz può tornare in Premier League - di Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Juve con una difesa da inventare contro l’Udinese: Tudor cambia ruolo a Locatelli e punta su Douglas Luiz - Igor Tudor dovrĂ schierare una difesa inedita contro l'Udinese. La Juventus è in piena emergenza nel reparto arretrato per le squalifiche di Kalulu e Savona.

Douglas Luiz, Juventus'tan ayrilacak. (Fabrizio Romano) Vai su X

Matteo Moretto (Fabrizio Romano YT): "Il #Nottingham Forest sta spingendo forte per #DouglasLuiz della #Juventus. L'offerta è di un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo, ma la #Juve cerca un trasferimento a titolo definitivo. Il # Vai su Facebook

La Juventus ha chiesto a Douglas Luiz di cercarsi una squadra: futuro segnato, può tornare in Premier League; Juve, ufficiale Douglas Luiz dall'Aston Villa. Contratto di 5 anni per il brasiliano; Due falli da rigore in 5 giorni, Douglas Luiz fa infuriare i tifosi della Juve.

Mercato Juve, che movimenti a centrocampo! Da O’Riley a Douglas Luiz: il punto sulle mosse dei bianconeri in entrata e in uscita - Mercato Juve, che movimenti a centrocampo per i bianconeri: tutti gli aggiornamenti sulle mosse del club La situazione in casa Juventus resta fluida, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Lo riporta juventusnews24.com

Douglas Luiz e Vlahovic, piovono frecciate social. E i tifosi Juve sbottano - Attraverso i social è arrivata la reazione di Douglas Luiz, che al momento può essere etichettato come il principale esubero del me ... Riporta msn.com