Focus sulla sordità e sulla meravigliosa arte del teatro per il doppio appuntamento del festival Nuove Terre, che stasera fa rotta su Brugnato. Nel chiostro del Museo diocesano, alle 21.30, ecco ‘Tutto al contrario. Spettacolo per occhi attenti e ascolti nuovi’, in una serata teatrale dove succede qualcosa di inedito: sul palco ci sono artisti sordi, e sono gli spettatori udenti a dover trovare il modo per comprendere. Non è un errore, è una scelta. Una scelta poetica e radicale: capovolgere il punto di vista, cambiare l’equilibrio, creare un incontro alla pari. Attraverso l’uso di speciali occhiali tecnologici (Smart Glasses), gli spettatori udenti leggono in tempo reale la traduzione delle storie raccontate sul palco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Occhi attenti per ascoltare. Sul palco gli artisti sordi