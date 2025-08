Oasi dei Variconi parte la bonifica dopo gli incendi Trovato un ' cimitero' delle bombole

Dopo i tre incendi che in due giorni hanno devastato l'Oasi dei Variconi a Castel Volturno, sono partite le operazioni di bonifica.Le azioni di risanamento sono state coordinate dal referente regionale della protezione civile Mario Larovere. I volontari nell'ispezione dei due versanti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

