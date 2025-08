Il game over di Giuseppe (Sala) lancia Giuseppi (Conte). E sotto la Madunina spuntano cinque piccole stelle. Gli arresti per Palazzopoli che travolgono (politicamente) il sindaco di Milano sono l'ultima pedina del domino che fa andare giù la fragile impalcatura del Pd di Elly Schlein. Alla vigilia dello scontro finale sulla riforma della giustizia i Dem si trovano infatti a fare i conti con la doppia morale. Manettari a Genova con Giovanni Toti, oggi hanno più indagati ogni giorno che passa. E a ergersi a giudice non sono stavolta le toghe rosse ma il leader dei gialli, quel Conte che zigzagando fra inchieste Dem e voti in Senato su Csm e carriere separate può oggi dettare la legge a sinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - O mia bela Madunina a 5 stelle