Nuovo triangolo amoroso in The Summer I Turned Pretty | tensione tra i personaggi

anticipazioni sulla terza stagione di "The Summer I Turned Pretty". La terza e ultima stagione della serie televisiva "The Summer I Turned Pretty" si prepara a introdurre nuovi sviluppi nella trama, con particolare attenzione a un possibile nuovo triangolo amoroso che potrebbe complicare ulteriormente le relazioni tra i personaggi principali. Basata sulla trilogia omonima di Jenny Han, questa stagione conclude l'adattamento degli eventi dell'ultimo libro, We'll Always Have Summer. La narrazione si svolge alcuni mesi dopo gli avvenimenti della seconda stagione, mostrando Belly impegnata negli studi universitari e felice con Jeremiah, fino a quando un tradimento mette in discussione la sua felicità.

