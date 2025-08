Nuovo stadio | A settembre si decide | fiducia da Inter e Milan

Inter e Milan sono fiduciose sul tema stadio, per quanto riguarda il nuovo San Siro. Lo riporta l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuovo stadio: “A settembre si decide: fiducia da Inter e Milan”

In questa notizia si parla di: stadio - inter - milan - settembre

San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi - di Redazione San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi di realizzazione dell’impianto.

Nuovo stadio San Siro, i progetti per Inter e Milan: 4 stili per il Meazza del futuro - Il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan entra nel vivo. Le due societĂ hanno indetto una gara per scegliere lo studio di architettura che disegnerĂ il futuro impianto di Milano da oltre un miliardo di euro di investimenti.

Champions League Inter-Paris Saint Germain, l’ipotesi di un maxi schermo nello stadio di San Siro - Il sindaco di Milano Beppe Sala: "Stiamo pensando a un maxischermo a San Siro per la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain" Continua a leggere

Stadio, si decide a settembre. Inter e Milan fiduciose: “Convinte prevalga il bene di Milano” Vai su X

San Siro, ancora in bilico. Lo stadio più iconico d’Italia dovrà attendere ancora. L’approvazione della vendita dell’impianto da parte del Comune di Milano a Milan e Inter è stata rinviata a settembre. ? Dopo mesi di trattative, visioni contrastanti e attese s Vai su Facebook

Stadio, si decide a settembre. Inter e Milan fiduciose: “Convinte prevalga il bene di Milano”; Stadio San siro per Inter e Milan, il sindaco Sala: A settembre avanti; Cosa succede a San Siro dopo l'inchiesta? La vendita a Inter e Milan ancora possibile, ma... Gli scenari.

Stadio, si decide a settembre. Inter e Milan fiduciose: “Convinte prevalga il bene di Milano” - Le vicende legate al Comune di Milano hanno fatto slittare la questione stadio ma entro il 10 novembre iter andrà completato ... Da fcinter1908.it

GdS - San Siro compie 100 anni: Inter e Milan restano fiduciose sul nuovo stadio, ma bisogna fare in fretta - Esattamente cento anni fa, il 1° agosto 1925, veniva posata la prima pietra di San Siro, che poi sarebbe stato inaugurato l'anno successivo. Lo riporta msn.com