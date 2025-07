Nuovo incidente con un' auto contromano | guidava un uomo di 88 anni morta la moglie di 87 Quanti casi come questo ci sono sulle strade italiane?

Due incidenti in pochi giorni con la stessa dinamica hanno causato 5 morti. Due auto sono entrate contromano in autostrada, entrambe erano guidate da ultraottantenni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nuovo incidente con un'auto contromano: guidava un uomo di 88 anni, morta la moglie di 87. Quanti casi come questo ci sono sulle strade italiane?

In questa notizia si parla di: auto - contromano - incidente - guidava

Contromano sulla statale: corsa folle e zig zag tra le auto. Poi la scoperta choc: chi c’era alla guida - Una vera e propria follia ha avuto luogo su una strada statale, nei pressi di una galleria. Un’ auto ha iniziato a correre contromano, facendo tutto il suo percorso a zig zag.

Contromano e a tutta velocità per le vie del centro storico su un’auto rubata: folle inseguimento nella notte, arrestato - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato inoltre denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, nonché sanzionato amministrativamente per più violazioni al Codice della Strada.

Auto a zig zag e contromano sulla Statale: fermata in galleria dalla polizia - Tragedia sfiorata lungo la Strada Statale 45bis, dove un’auto procedeva pericolosamente a zig zag e, soprattutto, contromano.

Un veicolo che procedeva contromano, proprio nel tratto interessato dalla realizzazione degli svincoli di immissione nel nuovo autoporto di San Didero, ha causato un incidente mortale lungo l'autostrada Torino-Bardonecchia. Il conducente della Fiat Panda si Vai su Facebook

Auto contromano su autostrada Torino-Bardonecchia: un morto e feriti; Incidente sull'autostrada Torino-Bardonecchia, coinvolta un'auto contromano: guidava un uomo di 88 anni, morta la moglie di 87; Auto contromano sulla Torino-Bardonecchia, guidava un uomo di 88 anni: una morta e due feriti.

Incidente mortale sulla A32: auto contromano e scontro frontale - Bardonecchia, con un'auto che ha intrapreso la corsia contromano causando un fatale scontro frontale. Si legge su notizie.it

Auto contromano sulla Torino-Bardonecchia, guidava un uomo di 88 anni: un morto e tre feriti - Bardonecchia questo pomeriggio intorno alle 16: una Fiat Panda si è scontrata con un’ ... Scrive informazione.it