Nuovi servizi e migliorie lavori nel plesso della scuola media

VEGLIE – : proseguono gli interventi a Veglie, durante l’estate, con l’obiettivo di consegnare un plesso scolastico migliore, più efficiente e sicuro entro la data di inizio del nuovo anno scolastico.La sindaca, Mariarosaria De. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: plesso - servizi - migliorie - lavori

Guarene: continuano gli investimenti per migliorare e ampliare le scuole; Recco, il sindaco Gandolfo risponde alle polemiche sui lavori in corso presso il plesso scolastico; Borgo San Lorenzo: il 16 settembre parte l'anno scolastico 2024-2025. Tutte le informazioni.

Monte Urano: lavori di miglioria alla scuola materna e all’asilo nido - L'Amministrazione Comunale di Monte Urano ha apportato importanti migliorie alle scuole, tra cui una rampa per i pulmini, nuovi cancelli e servizi aggiuntivi per gli studenti. Come scrive ilrestodelcarlino.it