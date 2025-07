Nuove set LEGO di Star Wars in uscita il 1 agosto

Il mese di agosto 2025 segna un’importante novità nel mondo dei set LEGO dedicati a Star Wars. Con l’uscita di una vasta gamma di nuovi modelli e minifigure, appassionati e collezionisti possono attendersi una proposta ricca di veicoli iconici, personaggi amati e repliche dettagliate delle navi più celebri della saga. La seguente analisi illustra le principali novità introdotte dalla nuova wave di agosto, con focus sui set più rilevanti e sulle caratteristiche tecniche di ciascuno. le novità principali dei set star wars in uscita ad agosto 2025. data di rilascio e disponibilità . I nuovi modelli sono stati resi disponibili a partire dal primo giorno del mese, ossia il 1° agosto 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuove set LEGO di Star Wars in uscita il 1 agosto

In questa notizia si parla di: agosto - wars - star - uscita

PlayStation Plus, verranno rimossi 14 giochi ad Agosto 2025: The Witcher 3, Star Wars Jedi: Survivor ed altri - Sony ha ufficializzato i 14 giochi che abbandoneranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium il 19 agosto 2025.

Star wars: novità dei set lego in arrivo ad agosto - annuncio delle nuove serie di set star wars in uscita ad agosto. LEGO ha svelato in anteprima ulteriori dettagli riguardo alle prossime collezioni dedicate a Star Wars, disponibili a partire dal mese di agosto.

PREPARATI AD UNA BATTAGLIA STELLARE! Dal 25 LUGLIO arriva in edicola il decimo numero di LEGO STAR WARS con gioco LEGO. Al suo interno: super fumetto 2 incredibili poster giochi stellari la minifigure di LEGO: MANDALORIAN Dal 2 Vai su Facebook

LEGO: tutti i set in preorder (luglio/agosto 2025); Ogni LEGO Star Wars Agosto 2025 fissato ufficialmente confermato; PlayStation Plus perderà 14 giochi ad agosto, tra i quali The Witcher 3 e Star Wars Jedi: Survivor.

Migliori videogiochi in uscita | Agosto 2025 - i migliori videogiochi in uscita a Luglio 2025: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch 1 e 2! Come scrive tuttotek.it

Star Wars Outlaws arriva anche su Switch 2, è ufficiale - Ubisoft svela la data di uscita di Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2, portando l'avventura spaziale sulla nuova console Nintendo. Si legge su msn.com