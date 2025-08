Nuova vita per il parco dell’Orto Bertoni

Partono i lavori per l’intervento di manutenzione straordinaria del parco Baden Powell nell’Orto Bertoni, tra via Amleto Bertoni e via Lacchini, gravemente danneggiato dall’ alluvione del maggio 2023. Il progetto rappresenta un nuovo passo avanti verso la normalità nel percorso di ricostruzione e valorizzazione delle aree verdi cittadine colpite dalle emergenze climatiche del 2023 e 2024. Il parco, che si estende su una superficie di oltre 40mila metri quadrati, nei mesi scorsi era già stato interessato da un primo intervento urgente di rimozione di fango e detriti. Con questa nuova fase, l’obiettivo è realizzare un ulteriore passo in avanti con i lavori, che prevedono la creazione di un percorso ciclo-pedonale in materiale naturale (calcestre) per favorire la mobilità dolce e migliorare i collegamenti con le vie adiacenti, l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione per rendere l’area più sicura e fruibile anche nelle ore serali e interventi di manutenzione del verde esistente, con potature di alberi e siepi, per valorizzare l’aspetto paesaggistico e ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova vita per il parco dell’Orto Bertoni

Avanzano i lavori in via Lapi e per il nuovo percorso ciclopedonale al parco Bertoni a Faenza - Proseguono a Faenza i lavori in via Lapi legati al progetto "Bike to work 2021", iniziativa volta a migliorare la mobilità sostenibile e la qualità della vita in quella parte di Faenza.

