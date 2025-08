Nuova piazza e playground a Madonna di Dossobuono | intervento del Comune che si aggiudica il bando statale

L'Amministrazione comunale di Verona ha annunciato un nuovo intervento utile a restituire alla comunitĂ strutture presenti nel territorio, ma inutilizzabili. Un’azione che, oltre a promuovere l’aggregazione e la pratica di attivitĂ sportive e sociali, vuole permettere di riqualificare dei siti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Vasto, Fratelli d’Italia denuncia il degrado di piazza Marconi: "Serve un intervento immediato" - Panchine rotte, arredi danneggiati, erbacce che coprono la visuale e invadono i marciapiedi. Piazza Marconi, belvedere simbolo di Vasto e luogo identitario per cittadini e visitatori, versa in condizioni di abbandono.

VIDEO Fumo dall'ex negozio di fiori in piazza Matteotti, intervento dei Vigili del fuoco - Fumo dall'ex fiorista in piazza Matteotti, intervengono i Vigili del fuoco. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi per il fumo che fuoriusciva dai locali accanto al portone principale della Corte d'appello di Perugia.

Sopralluogo al parco di piazza Douhet: "Intervento in autunno" - "Nella mattinata di giovedì, insieme ai tecnici, ho effettuato un sopralluogo al parco giochi di piazza Douhet (nella foto) per valutare le diverse possibilità di riqualificazione del manto, che attualmente presenta diverse criticità ".

Verona, a Madonna di Dossobuono rinasce la “piastra” - Dopo anni di abbandono, la storica piastra sportiva di Madonna di Dossobuono tornerà finalmente a rivivere di sport ... Lo riporta veronaoggi.it

