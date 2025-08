Nuova ondata di maltempo nelle Marche | quando e dove

Ancona, 1 agosto 2025 — Il primo fine settimana di agosto nelle Marche sarà segnato da un clima instabile, con cieli variabili e la possibilità di rovesci e temporali, in particolare tra sabato pomeriggio e la giornata di domenica. Dopo giornate estive stabili e soleggiate, il passaggio di una perturbazione renderà il weekend un po’ più turbolento, specie per chi aveva in programma escursioni in Appennino o una giornate al mare. La buona notizia? Che il sole tornerà già da lunedì, insieme a un graduale rialzo delle temperature. Rainy weather Nonostante le piogge, non è stata emessa alcuna allerta meteo per il fine settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

