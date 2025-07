Nuova fiammata del costo della vita

In attesa di conoscere i dazi e i loro effetti, in Italia cresce il carrello della spesa e si aggrava l’impoverimento delle famiglie. I dati diffusi ieri dall’Istat hanno registrato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Nuova fiammata del costo della vita

In questa notizia si parla di: fiammata - costo - vita - appeared

Costo della vita, Milano sia apripista per l'introduzione di un indice ... - Costo della vita, Milano sia apripista per l'introduzione di un indice territoriale contro le disuguaglianze Il ritorno alle gabbe salariali non è auspicabile ed anche il livello integrativo ... Lo riporta affaritaliani.it

Costo della vita e della casa a Milano, Tajani: "La tassazione è il ... - A Home / Milano / Costo della vita e della casa a Milano, Tajani: "La tassazione è il grande assente nel dibattito" Milano Lunedì, 30 giugno 2025 ... Segnala affaritaliani.it