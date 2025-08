Nuova data per il concerto di Sarah Toscano a Rapallo | appuntamento con il Summer Tour 2025

Dopo il rinvio causa maltempo della data inizialmente prevista nel mese di luglio, l'atteso concerto di Sarah Toscano a Rapallo è fissato per lunedì 11 agosto. Appuntamento dunque alle 21:30 a Villa Tigullio, per il tour estivo di una delle giovani protagoniste della musica italiana piĂą amate del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: data - concerto - sarah - toscano

Fabri Fibra in concerto a Trento, data zero del Festival tour 2025 - Una frase buttata lì poche ore fa nel Red bull 64 bars pubblicato ieri sera (“Sta cominciando il caldo e c’ho il disco in uscita, Compra il biglietto che ti aspetto in prima fila”) ha dato il via al count down più atteso dai fan: l’annuncio del nuovo album di FABRI FIBRA.

I Metallica in concerto a Bologna: appuntamento al Dall'Ara per l'unica data in Italia - I mitici Metallica hanno annunciano il loro ritorno in Italia e soprattutto hanno deciso che sarà a Bologna l'unica data italiana.

Fedez si esibisce in Toscana, ecco la data del concerto a Villa Bertelli - Forte dei Marmi, 23 maggio 2025 – C’è anche Fedez tra gli artisti previsti nel cartellone di Villa Bertelli.

Il concerto di stasera di Mauro Repetto in Piazza Castello E' ANNULLATO. Nei prossimi giorni sarĂ comunicata una nuova data. Vai su Facebook

Nuova data per il concerto di Sarah Toscano a Rapallo: appuntamento con il Summer Tour 2025; Sarah Toscano - nuove date estive in giro per l'Italia; Sarah, la sexy magica live in concerto gratuito. Tutto quello che c'è da sapere sulla data al MOV Summer Fest.

Sarah Toscano in concerto a Mondovì: una serata d’estate tra musica e leggerezza - Sarah Toscano si è esibita al Mondovicino Outlet Village durante il Mov Summer Festival 2025, le foto della serata a cura di Renata Roattino ... Si legge su spettakolo.it

Sarah Toscano vittima di body shaming sui social, solidarietà dai fan di Angelina Mango: «Non avete imparato nulla» - Sotto il filmato in cui canta Taki, la giovane cantante, vincitrice dell’edizione 2023 di Amici, è stata travolta da una pioggia di commenti offensivi sul suo corpo ... vanityfair.it scrive