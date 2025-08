Nuova antenna a Picciorana Bianucci | Violato il regolamento

Una nuova antenna per la telefonia mobile, stavolta a Picciorana e a poche centinaia di metri dalla scuola dell’infanzia di Tempagnano e dalla primaria di Antraccoli. A segnalarlo è il consigliere comunale di opposizione Daniele Bianucci. “L’amministrazione comunale oggi permette l’istallazione di una nuova antenna telefonica in via di Picciorana a poche centinaia di metri dalla scuola dell’infanzia di Tempagnano e dalla scuola primaria di Antraccoli, dopo che nello scorso maggio aveva sulla questione – a nostro avviso molto giustamente – comunicato alla compagnia un preavviso di diniego da parte del Suap. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova antenna a Picciorana. Bianucci: "Violato il regolamento"

In questa notizia si parla di: antenna - picciorana - bianucci - violato

Nuova antenna a Picciorana. Bianucci: Violato il regolamento.

Nuova antenna in via di Picciorana a pochi passi dalle scuole, Bianucci si schiera contro: - “L’amministrazione comunale oggi permette l’installazione di una nuova antenna telefonica in via di Picciorana a poche centinaia di metri dalla scuola dell’infanzia di Tempagnano e dalla scuola primar ... lagazzettadilucca.it scrive

“Il sito è sbagliato, vicino alle scuole e alle case”: Bianucci contro la nuova antenna in via di Picciorana - "Chiediamo la revoca della decisione, a tutela della salute dei cittadini e nel rispetto dei criteri finora seguiti per la scelta dei siti", afferma il consigliere comunale. Da luccaindiretta.it