Nuova ala di Palazzo dei Musei il Comune alla ricerca di una mostra d' arte contemporanea

Una nuova opportunitĂ per raccontare il presente attraverso l’arte e accendere i riflettori sul panorama contemporaneo: il Comune di Modena ha pubblicato l’avviso pubblico per la selezione del progetto espositivo che animerĂ , tra l’inverno 2025 e la primavera 2026, le sale al piano terra dell’ala. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: comune - arte - palazzo - musei

Comune di Baronissi: giornata dell’Arte oggi giovedì 5 giugno. Guest il rapper Yung Snapp - Sarà una grande festa dei giovani la “Giornata dell’Arte 2025 a Baronissi”.   Oggi, giovedì 5 giugno, Via Don Minzoni si trasforma in un palcoscenico di creatività , musica e talento per la Giornata dell’Arte 2025! A partire dalle ore 10:00, l’evento — a ingresso libero — animerà le strade di Baronissi con performance di giovani artisti e studenti dell’Istituto Margherita Hack, protagonisti assoluti di una giornata dedicata all’arte in tutte le sue forme.

Siglato l’accordo tra Città Metropolitana e Comune per la sede del Liceo artistico d’Arte di Monreale: previsti investimenti - «Il rinnovo del comodato d’uso per la sede del Liceo artistico “Mario D’Aleo” non è soltanto un atto amministrativo, ma un segnale chiaro di attenzione verso gli studenti e le famiglie di Monreale.

Un’originale proposta al Comune: "Onde d’arte", il progetto di Negretti - Arte e territorio. " Onde d’Arte – Il Mare Dipinto nel Cuore di Pietrasanta " è il progetto di Ester Maria Negretti che è l’artista ha protocollato in Comune.

Agosto ai Musei civici di #Cagliari: proseguono i laboratori, le visite guidate e gli appuntamenti per tutte le etĂ . Diverse le iniziative organizzate alla Galleria comunale, al Museo d'arte siamese Stefano Cardu e a Palazzo di CittĂ Vai su X

Nuova ala di Palazzo dei Musei, il Comune alla ricerca di una mostra d'arte contemporanea; A palazzo Orsini riapre il museo: tesoro di storia, arte e cultura; Ai Musei tornano le “Notti d’arte, percorsi di bellezza!”.

Pubblicato l’avviso per realizzare la prossima mostra nell’ala nuova del Palazzo dei Musei di Modena - Una nuova opportunità per raccontare il presente attraverso l’arte e accendere i riflettori sul panorama contemporaneo: il Comune di Modena ha pubblicato l’avviso pubblico per la selezione del progett ... Segnala sassuolo2000.it

Torna Domenica al Museo con accesso gratuito ai Musei statali - Domenica 3 agosto torna l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi a ... itinerarinellarte.it scrive