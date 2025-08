Simona Quadarella è tornata in vasca quest’oggi per disputare le batterie degli 800 stile libero femminili in questi Mondiali 2025 di nuoto in vasca lunga. La romana ha tranquillamente staccato il biglietto per la finale di domani col quinto tempo di ingresso. Una heat in cui l’azzurra si è trovata a confrontarsi con una delle grandi rivali di Katie Ledecky, ovvero la canadese Summer McIntosh. Una gara in parallelo da parte di entrambe, con la canadese a chiudere davanti in 8’19?88, mentre Quadarella ha terminato in 8’20?48. Il cartellino è stato timbrato, ma nella prova che assegnerĂ le medaglie bisognerĂ tener conto delle caratteristiche delle atlete. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Simona Quadarella: “La medaglia dei 1500 sl mi ha dato un’altra consapevolezza”